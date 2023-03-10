  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yargıtay kararı bozdu! Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız

Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Tarihi seçim için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararına imzayı attı

Mehmet Sevigen'den Millet İttifakı'na deprem tepkisi: Ben o dört günü unutmuyorum!

AGD'den "Mücahid Kılıçdaroğlu" ifadelerine tepki

İngiliz Economist dergisi: Muhalefet seçime 70 gün kala olabilecek en kötü adayı seçti

Yunanistan resmen itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa bunlar olacak

Sadece 2 ay süren bile var! İşte Türkiye'nin koalisyon krizleri

PKK'nın siyasi uzantısı demediler! HDP'ye teslim oldular

Masadan kalkmıştı! Erdoğan ile dün görüşen Ergün Atalay'dan yeni asgari ücret açıklaması
Ekonomi Dev şirket iflas etti! 19 şubeyi acil olarak kapattılar
Ekonomi

Dev şirket iflas etti! 19 şubeyi acil olarak kapattılar

Küresel ekonomik kriz etkisini göstermeye devam ediyor. Hamburg merkezli Otto Grubu'na bağlı Mytoys adlı oyuncak mağazaları için iflas yolu göründü.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 17:01:00 -
Dev şirket iflas etti! 19 şubeyi acil olarak kapattılar

Almanya’daki dev şirketler krize dayanamıyor. Ülkede enerji krizinin getirdiği maliyet artışı ve yüksek enflasyon, bir şirkete daha 19 şube kapatma kararı aldırdı

Sabah'ta yer alan habere göre, Hamburg merkezli Otto Grubu'na bağlı Mytoys adlı oyuncak mağazaları, faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Grup, önümüzdeki yıl Şubat ayına kadar tüm şubeleri kapatacağını, internet platformunun kapatılacağını duyurdu. Bu karar 800 çalışanın işini kaybetmesi anlamına gelirken grup, Mytoys markasının gelecekte yalnızca Otto platformunda sunulacağı açıklaması yaptı.

Köklü şirketler batmıştı

Almanya'da Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği enerji krizi ve hammadde fiyatlarının aşırı artış göstermesi nedeniyle yüzlerce şirket daha önce iflas etmişti. Bu şirketler arasında 1866'da kurulan otomotiv parçaları tedarikçisi Borgers Grubu gibi pek çok köklü şirket ve hastaneler de bulunuyordu. Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, 1.4 milyon şirketin iflas riski altında olduğunu açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23