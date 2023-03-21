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Ekonomi Dev rakam! Silinen fatura tutarı belli oldu
Ekonomi

Dev rakam! Silinen fatura tutarı belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremzedelerin elektrikte 3,13 milyar lira, doğal gazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı olmak üzere 4,08 milyar liralık faturanın silindiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 16:07:00 -
Dev rakam! Silinen fatura tutarı belli oldu

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde evi veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturaları silindiğini duyurdu.

Bakan Dönmez, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu kapsamda, elektrikte 3,13 milyar lira, doğalgazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar lira. Adıyaman, Hatay, Malatya ve K.Maraş’ın tamamıyla G.Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs’a kadar ertelendi.”

Bakan Dönmez, Haziran’dan itibaren tanzim edilecek faturaların faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölüneceğini belirterek, “Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz” dedi.
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