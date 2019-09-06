Dev projede ticari alanlar sahiplerini bekliyor

Kayseri ve Bölgesindeki illere perakende, yurt içinde ve yurt dışında toptan satış hizmeti verecek olan KUMSMALL FACTORY AVM kapılarını açmaya hazırlanıyor.Mobilya ve klasik Avm konseptini birleştiren Kayserili Mobilyacılar bu özelliği ile ‘İlk Bölgesel AVM ve ilk karma AVM’ olacak. KUMSmall Factory Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi olma özelliğini de taşıyor.

Mobilyadan Halı, perde aydınlatmaya, ayakkabıdan giyim ve ev tekstiline, yeme-içme eğlenceden sinemaya kadar tam bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek olan KUMSMALL FACTORY inşaatı yine bir ilk olarak TOKİ tarafından yapıldı.

KUMSMALL FACTORY karşısında bulunan eşi benzeri olmayan banka, lokanta, market vb. gibi sektörlere hizmet edecek ticari alanlar sahiplerini bekliyorlar. 13 Eylül Cuma günü saat 14 30’da ihale ile satılacak ticari alanlarda 84 aya kadar banka kredisi ile vade ve KDV muafiyeti de bulunuyor. Ayrıntılı bilgi Kooperatifimizden alınabilir.

AVRUPA’NIN VE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AVM’SİNE KOOPERATİF ÜYELİĞİ İLE İŞYERİ SAHİBİ OLMA İMKÂNI

Mobilya ve Dekorasyon ile klasik AVM konseptinde hizmet verecek olan KUMSmall Factory Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 200 mobilya mağazası olan Avm’de halı, perde, aydınlatma, ev tekstili gibi mobilyanın tamamlayıcı sektörleri ile tek çatı altında modern ve ferah bir ortamda her türlü dekorasyon ihtiyacını karşılama imkânı sunacak. Yatırımcılar Kooperatife üye olarak hem yatırım yapmış olacak hem de isterlerse Mobilya ve diğer sektörlerde KUMSMALL FACTORY AVM’de mağaza açma imkânına sahip olacaklar. Yeni üye olacak yatırımcılar Kooperatifimizin mevcut üyeleri ile aynı haklara sahip olacaklardır.

Belirlenecek mağaza m2 sine göre yatırılacak olan peşinat ile Kooperatif üyeliği başlayacak olan yatırımcılar kalanı TOKİ’ye 10 yıl 120 ay taksitle ödeyerek çok cazip şartlarda Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük AVM’sinde işyeri sahibi olacaklardır. İlerleyen dönemde TOKİ tarafından yapılacak indirim kampanyalarından faydalanarak borçlar erken ödenebilecektir.

Ayrıca; Yatırım yaparak Kooperatife üye olanlar Kooperatifin mülkiyetinde bulunan ortak alanlardan da pay sahibi olacaklardır. 2 blok iş merkezi, otel, yapı-gıda market alanı, ticaret parseli, Ar-ge ve üretim merkezi MOBİTEK, Akaryakıt istasyonu gibi ortak alanlardan Avm kısmına düşen her şeye m2 oranın da ortak olacaktır. Avm’ye üye olmak için ödenecek peşinat %25 nakit geri kalanı da 12 ay vadeli olarak ödenebilecektir. Peşinat sonrası TOKİ taksit ödemeleri 2020 yılı Temmuz ayında başlayacak olup, 120 ay taksitle kira öder gibi işyeri sahibi olacaklardır. 50 m2 den başlayarak 3.000 bin m2 ye varan çeşitli büyüklüklerde mağazalara sahip olmak için hiçbir şart olmadan direkt Kooperatifimize müracaat edebilirsiniz.

Kooperatife üye olarak işyeri alanlar işyerini açmaz ise yönetim tarafından işyeri kiraya verilecek elde edilen kira gelirleri ortak havuzda toplanarak m2’ye göre gelirden pay alabileceklerdir.Tapular TOKİ borcu bitimine müteakip 1163 sayılı Kooperatif kanununa göre KDV’siz olarak devredilecektir.