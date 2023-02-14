Dev ortaklık! Dünya bunu konuşuyor: Avrupa'nın dev aileleri Rothschild için birleşiyor! Flaş gelişme duyuruldu

Rothschildler, lüks grup Chanel'in arkasındaki milyarder kardeşler de dahil olmak üzere Avrupa'nın en zengin aileleriyle ortaklığa girişiyor. Ortaklık Fransız-İngiliz yatırım bankası Concordia’nın önderliğinde Rothschild & Co şirketini özel hale getirmeyi hedefliyor. Financial Times’ın haberine göre anlaşmaya tam 3,7 milyar euro değer biçiliyor.

Rothschild ailesinin kontrol hisselerine sahibi olduğu Concordia, pazartesi günü yapılan açıklamada azınlık hisselerinin satın alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Satın alım sürecinde Rothschild ailesine dört büyük hanedanlık eşik edecek. Bankanın özel şirket galine getirilmesiyle küresel danışmanlık, ticari bankacılık, servet ve varlık yönetimi alanında işletmeleri bulunan Concordia’nın hisseleri aileler arasında paylaşılacak.

Rothschildler yeni büyük yatırımcı arayışı için, kendi adlarını taşıyan otomobil şirketiyle de tanınan Peugeot ailesine, Chanel’in sahibi olan Wertheimer kardeşlerin varlıklarını yöneten Mousse Partners firmasına ve Rothschild ailesinin İngiliz kolunun bir parçası olan yazar ve film yapımcısı Hannah Rothschild’e başvurdu.

Anlaşmada basından havacılığa kadar uzanan yatırımlarıyla bilinen Fransız Dassault ailesi ve İtalyan girişimci Giammaria Giuliani de yer alacak. Dassaults ve Giuliani, halihazırda Rothschildlerle birlikte Concordia'nın yatırımcıları arasındaydı.

Duyruldu

Rothschild & Co'nun Yönetici Ortağı François Pérol, FT’ye verdiği demeçte, "Ailenin aklındaki düşünce grubu tamamen özel hale getirmek ve bunu aile odaklı ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip, benzer özelliklerdeki yatırımcılarla gerçekleştirmektir" ifadelerine yer verdi.

Rothschild & Co'yu özel şirket olarak ele geçirme hedefi, beş yıl önce babası David de Rothschild'in yerine geçtiğinden beri yönetici olan yedinci nesil aile üyesi Alexandre de Rothschild'in şimdiye kadarki en yüksek profilli hareketi.

Genç de Rothschild, geçen hafta verdiği bir röportajda, grubun "borsalarda listelenmesinin sınırına ve tam potansiyeline ulaştığını" ve şirketin DNA'sının "özel bir şirket olmaya çok daha uygun" olduğunu söyledi.

Hamle şirketin değerlemesi konusunda bazı soruları da gündeme getirdi. Teklifin bir parçası olarak ödenecek ek temettüler sonucu teklif fiyatı hisse başına 48 euroya geliyor. Ancak bu ek ödeme hariç tutulduğunda 38,6 euro olan hisse başı fiyat şirketin anlaşmayı açıklamasından önceki hisse değerinden daha düşük.

Anlaşmanın finanse edilmesi için Concordia kısmen de olsa banka kredilerine yönelecek. Firmadan yapılan açıklamada iki bankadan niyet mektubu aldıkları belirtildi. Bu bankalardan birisinin Natixis olduğu iddia ediliyor. Natixis konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Anlaşma sonucu yeni yatırımcılar Rothschild’in yaklaşık yüzde 5’ine sahip olacak ve en az sekiz yıl boyunca hisseleri ellerinde tutacak.

Rothschild'in 100 kadar ortağı, satın almanın bir parçası olarak işletmedeki hisselerini iki katına çıkararak yüzde 10'a getirecek. Şu anda şirketin yüzde 54,5'ine sahip olan Concordia ve diğer aile hissedarları, yüzde 60'lık hisseyi ellerinde tutacak.

Özel sektör alım anlaşmasının ayrıntıları, Rothschild & Co'nun 2022 yılına ilişkin bilançosunu bildirdiği ve toplam grup gelirlerinin yüzde 1 artarak 2,96 milyar euroya yükseldiği sırada açıklandı.

Finansgundem'in derlediği bilgilere göre, en büyük birimi olan küresel danışmanlık olan Rothschild & Co bu alanda tüm yıllık gelirini yüzde 4 düşürerek 1,84 milyar euroya getirdi. Firmanın vergi öncesi kârı ise yüzde 12 düşüşle 372 milyon euroya geriledi. Firma 2021'de küresel danışmanlık işletmesinde rekor bir yıla ulaşmıştı. Ancak kârlılığın ve gelirlerin düşüşünde küresel merkez bankalarının artan faiz oranları ve ekonomik belirsizlik ortamı etkili oldu.

Rothschild & Co'nun yaklaşık 100 milyar euroluk servet ve varlık yönetimi bölümü, geçen yıl gelirlerini beşte bir artırarak 700 milyon euroya yükseltti. Şirket kârını üçte bir artırarak 154 milyon euroya getirdi. Firmanın en küçük iş kolu olan ticaret bankacılığı, gelirlerini yüzde 2 artırarak 406 milyon euroya getirdi. Bu alanda vergi öncesi kâr ise yüzde 6,5 düşüşle 273 milyon euroya geriledi.