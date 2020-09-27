Dev derbi saat 19:00'da
Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında bugün Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK’yi 3-1, son şampiyonMedipol Başakşehir’i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan’ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split’i 2-0 yendi. Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak. Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe ise, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.
Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1’ini kazanırken, 4’ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3’ü ise 0-0’lık sonuçla tamamlandı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Sarı-lacivertlilerde Muric’in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, Erol Bulut’un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray’a karşı yapacak.