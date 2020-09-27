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Spor Dev derbi saat 19:00'da
Spor

Dev derbi saat 19:00'da

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında bugün Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:08:00 -
Dev derbi saat 19:00'da

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK’yi 3-1, son şampiyonMedipol Başakşehir’i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan’ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split’i 2-0 yendi. Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak. Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe ise, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.

Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1’ini kazanırken, 4’ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3’ü ise 0-0’lık sonuçla tamamlandı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Sarı-lacivertlilerde Muric’in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, Erol Bulut’un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray’a karşı yapacak.

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