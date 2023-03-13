Dev bankaya siber saldırı! Milyonlarca insan şokta

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ta 48 milyon müşterinin kişisel verilerinin ele geçirildiği bildirildi. Sanal saldırıyı Ukraynalı hacker’lar üstlendi.



Moscow Times’ın haberine göre, Sberbank’ta 48 milyon müşterinin kimlik bilgileri, doğum tarihleri, hash kodları, cep telefonu numaraları ve e-mail adresleri gibi kişisel bilgileri hacker’lar tarafından ele geçirildi.



Bankadan sızdırılan dosyaların toplam büyüklüğünün 13 gigabyt olduğu belirtildi.



Banka müşterilerinin bilgilerini ele geçiren NLB hacker grubu daha önce başka Rusya servis sağlayıcılarına da sanal saldırı düzenlemişti.



Level.travel, Sportmaster, Mail.ru ve TikTok’un Rus muadili Yappy de Ukraynalı hacker’ların saldırısına maruz kalmıştı.