  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dev bankaya siber saldırı! Milyonlarca insan şokta
Ekonomi

Dev bankaya siber saldırı! Milyonlarca insan şokta

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası milyonlarca insan tedirginlik yaşamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 07:31:00 -
Dev bankaya siber saldırı! Milyonlarca insan şokta

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ta 48 milyon müşterinin kişisel verilerinin ele geçirildiği bildirildi. Sanal saldırıyı Ukraynalı hacker’lar üstlendi.

Moscow Times’ın haberine göre, Sberbank’ta 48 milyon müşterinin kimlik bilgileri, doğum tarihleri, hash kodları, cep telefonu numaraları ve e-mail adresleri gibi kişisel bilgileri hacker’lar tarafından ele geçirildi.

Bankadan sızdırılan dosyaların toplam büyüklüğünün 13 gigabyt olduğu belirtildi.

Banka müşterilerinin bilgilerini ele geçiren NLB hacker grubu daha önce başka Rusya servis sağlayıcılarına da sanal saldırı düzenlemişti.

Level.travel, Sportmaster, Mail.ru ve TikTok’un Rus muadili Yappy de Ukraynalı hacker’ların saldırısına maruz kalmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23