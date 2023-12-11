Dev bankanın kasası boşaldı! Halk, banka için cenaze töreni düzenledi

Dolara geçme sözü veren Javier Milei'nin Devlet Başkanı olmasının ardından, Arjantin Merkez Bankası önünde toplanan kalabalık kasası tamamen boşalan banka için cenaze töreni düzenledi.

Dolara geçecek

Arjantin'in yeni lideri Milei'nin ekonomik krizde olan Arjantin için ürettiği çözüm politikaları arasında Merkez Bankası'nı kapatmak ve ülkesinin para birimi Peso yerine Amerikan doları kullanmak vardı.

Ekonomik Şok Terapisi sözü veren Milei'nin çıkışı sonrası toplanan yüzlerce kişi Arjantin Merkez Bankası önünde cenaze töreni düzenledi.

Yeni Devlet Başkanının önündeki tablo ise ağır. Hem hükümetin hem de Merkez Bankası'nın kasası boş. Baş etmesi gereken önemli konulardan biri de geçen yıl Uluslararası Para Fonu IMF ile yapılan 44 milyar dolarlık borç programı.