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Ekonomi Dev banka 54 milyar dolar borç alacak
Ekonomi

Dev banka 54 milyar dolar borç alacak

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse Group AG çöküşü tersine çevirmek için İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borç alacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 14:30:00 -
Dev banka 54 milyar dolar borç alacak

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse Group AG çöküşü tersine çevirmek için İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borç alacak.

Credit Suisse CEO'su Ulrich Körner yaptığı açıklamada "Bu tedbirler stratejik bir dönüşün içinde bulunduğumuz ortamda Credit Suisse'yi güçlendirmek için kararlı adımı kanıtlıyor. Ben ve ekibim müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde daha basit ve daha odaklı bir bankayı ortaya koymak için hızlı şekilde ilerlemeye kararlıyız" dedi.

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