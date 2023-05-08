Dev alman şirketi ekibi ile tam anlamıyla bağlar kopacak: Şaşırtan karar ortaya çıktı! Altın çocuk Sörloth!

Yine Yeniden Sörloth! Bu kez Alman ekibi ile bağlar kopacak

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla adeta fırtına gibi esen Norveçli golcü tekrar Türkiye'ye dönebilir. İspanyol medyasından yer alan haber göre Fenerbahçe Sörloth için tekrar şansını deneyecek.

Trabzonspor'da oynadığı bir sezonda gol kralı olan Alexander Sörloth hala hafızalarda. Attığı gollerin yanı sıra gösterişli futbolu ile de beğenileri toplayan Norveçli golcü kariyerine Real Sociedad'ta devam ediyor. Yıldız golcü için İspanyollar tekrar Türkiye ihtimalini yazdı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra istediği formu bir türlü yakalayamayan Alexander Sörloth tekrar Fenerbahçe'nin gündemine girdi. İspanyol gazetelerin haberine göre Kuzeyli forvet Alman ekibi Leipzig ile yolları ayırmaya kararlı. İspanya seçeneğini de cebinde tutan Sörloth'un ne karar vereceği geleceğini etkileyecek.

Fenerbahçe'nin Sörloth aşkı nüksetti

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için bir golcü alma isteği Alexander Sörloth için düğmeye basmasına neden oldu. Almanya'da mutsuz olan Norveçli oyuncunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe, ilk görüşmede olumlu yanıt aldı. Leipzig'de kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için Alman kulübü satışa hazır durumda ve Alexander Sörloth'u kadrosunda düşünmeyen Leipzig, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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