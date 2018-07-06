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Destici: Öküz öldü ittifak bozuldu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerden sonra dağılan Millet İttifakı hakkında açıklamalarda bulundu. Destici, ittifak hakkında "Öküz öldü ittifak bozuldu" yorumunu yaptı.

06 Temmuz 2018 Cuma 17:40
Destici: Öküz öldü ittifak bozuldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Millet İttifakı, tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek, Cumhur İttifakı'nı başarısız kılmak üzerine kurulmuştu. Bütün bunu önceleyenlerin bir araya geldiği bir ittifaktı. Seçime yönelikti ve bitti. 'Öküz öldü ortaklık bozuldu' diye Anadolu'da bir laf var. Onların böyleydi işin doğrusu." dedi.

CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasında temennisinde bulunan Destici, Cumhur İttifakı'nın her iki seçimi de kazandığını söyledi. Destici, Cumhur İttifakı'nın devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ile milletin istiklali ve istikbalini önceleyerek kurulduğunun altını çizerek, "Bizim ittifakımız, aynı amaçla devam ediyor. TBMM ve TBMM dışında da inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde de biz bu ittifakı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 17:40
  1. Büyük Birlik Partisi
  2. Mustafa Destici
  3. Millet İttifakı
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cumhur İttifakı

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