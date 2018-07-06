Destici: BBP'nin Milletvekiliyim!

Büyük Birlik Partisi ( BBP ) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Başkanı Ömer Çağrıcı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, bir basın mensubunun "Milletvekilliğiniz süreci için AK Parti'den istifa edip, Büyük Birlik Partisini temsilen TBMM'ye gireceğiniz ve yaptığınız bu itirazda da YSK'nin ret kararı verdiği yönünde haberler var. Bir itirazda bulundunuz mu? TBMM'de Büyük Birlik Partisi adına mı temsilde bulunacaksınız?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"İtiraz değil. YSK Başkanımızla görüştüm. Bağlı olduğu siyasi parti bölümünde yazan 'Bağımsız' yazısının BBP olarak düzeltilmesini istedim. Onlar da düzeltme için bir dilekçeyle başvurmamızı istediler. Genel sekreterliğimiz marifetiyle dilekçeyle başvurduk. Henüz bize bu anlamda gelmiş bir cevap yok. Ben, Büyük Birlik Partisinin Genel Başkanıyım. Büyük Birlik Partisinin üyesiyim. Haliyle de Büyük Birlik Partisinin milletvekiliyim."

AK Parti listelerinden milletvekili seçildiğini anımsatan Destici, AK Parti teşkilatlarıyla çok güzel bir seçim süreci geçirdiklerini belirtti.

Destici, TBMM'de AK Partililerin de sesi olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tabii burada şöyle bir durum var. Bunun bu kadar kamuoyunun gündemine taşınmasını yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü kendi içerisinde halledilecek bir mesele. Benim istifam gibi bir şey söz konusu değil. Biz zaten yasal bir ittifak yaptık. Biz daha önceki ittifaklar gibi gayri yasal, partimden istifa ederek bir başka partinin listesinden aday olmadım. Partimin genel başkanı ve üyesi olarak yasal bir şekilde Yüksek Seçim Kuruluna bunu bildirdik."

Ömer Çağrıcı da milletvekili olan Mustafa Destici'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Özel güvenlikçiler olarak BBP'nin bu zamana kadar yaptıklarına teşekkür eden Çağrıcı, "Büyük Birlik Partisinin TBMM'de de özel güvenlik görevlilerinin sonuna kadar destekçisi olacağından eminiz." dedi.