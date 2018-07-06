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Destici: BBP'nin Milletvekiliyim!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ben, Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanıyım. Büyük Birlik Partisi'nin üyesiyim. Haliyle de Büyük Birlik Partisi'nin milletvekiliyim." diye konuştu.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:11
Destici: BBP'nin Milletvekiliyim!

Büyük Birlik Partisi ( BBP ) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası  Başkanı Ömer Çağrıcı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, bir basın  mensubunun "Milletvekilliğiniz süreci için AK Parti'den istifa edip, Büyük Birlik  Partisini temsilen TBMM'ye gireceğiniz ve yaptığınız bu itirazda da YSK'nin ret  kararı verdiği yönünde haberler var. Bir itirazda bulundunuz mu? TBMM'de Büyük  Birlik Partisi adına mı temsilde bulunacaksınız?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"İtiraz değil. YSK Başkanımızla görüştüm. Bağlı olduğu siyasi parti  bölümünde yazan 'Bağımsız' yazısının BBP olarak düzeltilmesini istedim. Onlar da  düzeltme için bir dilekçeyle başvurmamızı istediler. Genel sekreterliğimiz  marifetiyle dilekçeyle başvurduk. Henüz bize bu anlamda gelmiş bir cevap yok.  Ben, Büyük Birlik Partisinin Genel Başkanıyım. Büyük Birlik Partisinin üyesiyim.  Haliyle de Büyük Birlik Partisinin milletvekiliyim."

AK Parti listelerinden milletvekili seçildiğini anımsatan Destici, AK  Parti teşkilatlarıyla çok güzel bir seçim süreci geçirdiklerini belirtti.

Destici, TBMM'de AK Partililerin de sesi olacaklarını vurgulayarak,  şunları kaydetti:

"Tabii burada şöyle bir durum var. Bunun bu kadar kamuoyunun gündemine  taşınmasını yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü kendi içerisinde  halledilecek bir mesele. Benim istifam gibi bir şey söz konusu değil. Biz zaten  yasal bir ittifak yaptık. Biz daha önceki ittifaklar gibi gayri yasal, partimden  istifa ederek bir başka partinin listesinden aday olmadım. Partimin genel başkanı  ve üyesi olarak yasal bir şekilde Yüksek Seçim Kuruluna bunu bildirdik."

Ömer Çağrıcı da milletvekili olan Mustafa Destici'ye hayırlı olsun  dileklerinde bulundu.

Özel güvenlikçiler olarak BBP'nin bu zamana kadar yaptıklarına  teşekkür eden Çağrıcı, "Büyük Birlik Partisinin TBMM'de de özel güvenlik  görevlilerinin sonuna kadar destekçisi olacağından eminiz." dedi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR39 dk önce
    sen RAHMETLİ MUHSİNin yerine geçtin ama onun TIRNAĞI olamazsın
  • berzah_berzah_44 dk önce
    bu adamda zerre akıl yok,madem bu kadar hassassın madem bbp başkanısın niye partinin amblemini seçim pusulasına ekletmedin,bak mhp nasıl yaptı aklın nerdeydi,perşembenin gelişi çarşambadan belli değilmi sayın destici,birde bu akılla kalkmış ülkeyi yönetmeye talip oluyorsun,sen bu kafayla bakkal dükkanı bile işletemezsin
  • Yunus 16Yunus 1646 dk önce
    OY LAR AK PARTİ YE VERİLDİ. AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SİN.
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