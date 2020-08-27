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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Fransız futbolcu Paul Pogba Kovid-19'a yakalandı - AB, Kovid-19 aşısı için alım sözleşmesi imzaladı - ABD'de 15 dakikada sonuç veren hızlı Kovid-19 antijen testi üretilecek - Kovid-19 kurallarına uymayan AB Komiseri Phil Hogan istifa etti - Almanya'da büyük çaplı etkinlikler yıl sonuna kadar yapılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:10:17 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 24 milyon 490 bini geçerken iyileşenlerin sayısı da 17 milyona yaklaştı. Salgında bugüne kadar 832 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'un neden olduğu kaygı ve korkunun, milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde en az 463 milyon çocuğun Kovid-19 salgını döneminde uzaktan sanal eğitime erişimi olmadığını bildirdi.

Amerikan ilaç firması Moderna, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının, yaşlılar ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), ilaç firması AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının alımı için sözleşme imzaladı.

ABD'de tıbbi cihaz üreten bir şirket, Kovid-19 tespitinde kullanılmak üzere 15 dakikada sonuç veren taşınabilir hızlı antijen testi için pazarlama yetkisi aldı.

İrlanda'da uygulanan salgın tedbirlerini ihlal eden AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan istifa etti.

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında büyük çaplı etkinliklerin yıl sonunda kadar yapılmayacağı bildirildi.

- İngiltere'de 12 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere'de son 24 saatte 1522 yeni vaka tespit edilirken bu rakam, 1541 vakanın saptandığı 12 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük sayı oldu.

İngiltere, son günlerde Kovid-19 vakalarında artış kaydedilen İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken Küba'yı listeye dahil etti.

Japonya, salgına karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısını 159'a çıkardı. Listeye Butan, Trinidad ve Tobago, Belize, Etiyopya, Gambiya, Zambiya, Zimbabve, Tunus, Nijerya, Malavi, Güney Sudan, Ruanda ve Lesotho ilave edildi.

Japonya’da bilim insanları, düşük seviyede ozon konsantrasyonunun Kovid-19 partiküllerini etkisiz hale getirdiğini, bu tedavinin hastanelerin dezenfeksiyonunda kullanılabileceğini savundu.

Gazze'de 24 Ağustos'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı 72 saat uzatıldı.

- Fransız futbolcu Pogba'ya Kovid-19 bulaştı

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İngiltere Premier Lig ekipleri Brighton&Hove Albion ile Chelsea arasında oynanacak hazırlık maçına deneme amaçlı sınırlı sayıda seyirci alınacağı kaydedildi.

Bosna Hersek'in Zeljeznicar kulübünden 4 futbolcu ve 1 antrenöre Kovid-19 bulaşmasının ardından bu akşam deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile yapacakları UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı ertelendi.

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