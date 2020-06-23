DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyon 270 bini ve can kaybı 476 bini aşarken, iyileşen sayısı ise 5 milyona yaklaştı.



"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 404 bine, can kaybı 123 bin 126'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti.



Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 117 bine ulaşırken, can kaybı 51 bin 502'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 594 bin 104 olarak açıklandı.



Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 599 bin 705'e, can kaybı 8 bin 359'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 356 bin 429 oldu.

Başkent Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesi kararları dahilinde daha önce sadece teras ve verandalarda hizmete başlayan restoran ve kafeler bugünden itibaren tamamen açıldı.



Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 15 bin 380 artarak 455 bin 830'a ulaşırken, 14 bin 483 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 258 bin 523 kişinin iyileştiği bildirildi.

- İngiltere, 4 Temmuz'da önlemleri büyük oranda kaldırıyor

İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 927'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 306 bin 210'a yükseldi.

Başbakan Boris Johnson, salgın önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurdu.



İspanya'da toplam vaka sayısı 293 bin 832'ye çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 28 bin 325 olarak güncellendi.

Aragon özerk bölgesinin Huesca kentindeki üç küçük yerleşim yerinde kademeli normalleşme sürecindeki tedbirlerde eskiye dönüş yapılırken, bu Kovid-19'la mücadelede İspanya'da bir ilk oldu.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 675'e, toplam vaka sayısı 238 bin 833'e, iyileşenlerin sayısı 184 bin 585'e ulaştı.



Fransa'da can kaybı 29 bin 720'ye yükselirken, vaka sayısı 161 bin 267, iyileşen sayısı da 74 bin 871 olarak açıklandı.

- Sırp tenisçi Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya’nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında vakaların artması sebebiyle bölgede yeniden mart ayında alınan tedbirlere dönüldü.

Teniste erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'un 3-4 Temmuz'da yapılması planlanan Bosna Hersek ayağı da iptal edildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia, bu yıl hac ibadetinin son derece sınırlı sayıyla gerçekleştirileceğini, hacı adaylarının 10 binden az olmasının beklendiğini belirtti.

Ukrayna, Kovid-19 salgını sürecinin kötüleşmesi nedeniyle 14 bölgenin virüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi için hazır olmadığını bildirdi.

Liberya'da, salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 1 ay daha uzatıldı.

