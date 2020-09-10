Dereli yeniden inşa ediliyor

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, bölgede yaşanan sel felaketinin yol açtığı hasarın ortadan kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Selin yaşandığı andan itibaren yaraların hızla sarılması için çalışmaların başladığını vurgulayan Şenlikoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimizin tüm imkanları Dereli'ye aktarıldı. Çok kısa sürede caddelerdeki hafriyat, iş yerleri ve evlerdeki çamur temizlendi." dedi.

Şenlikoğlu, sel felaketinin ardından Dereli'nin adeta yeniden inşa edildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Eskisinden daha güzel, daha modern, daha güvenilir bir Dereli ortaya çıkarılması hedefleniyor. Kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sürüyor. Riskli alanlarda bulunan binalar yıkılıyor. Aralarında kamu binalarının da olduğu 65 civarında binanın yıkımı gerçekleşti. Bu rakamın 120'yi geçmesini bekliyoruz." İlçe esnaflarından Azmi Kenan Dikmen, ev ve iş yeri için yıkım kararı alındığını, devletin sağladığı destekle Giresun merkezde kiralanan eve taşındığını söyledi.