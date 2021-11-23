Derbinin ardından Galatasaray'a ağır fatura!

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup almaktan kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar aynı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi öne geçmesine rağmen bir derbiyi daha mağlubiyetle tamamladı. (Fotomaç)

Yaşanan hayal kırıklığı ve üzüntü bir yana Galatasaray ligde 21 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin de gerisine düştü. Ayrıca lider Trabzonspor ile arasındaki farkı da kapatamadı. 52 bin taraftarı önünde Fenerbahçe'ye boyun eğen sarı-kırmızılı ekibin kayıpları bununla da sınırlı değil... Galatasaray'a ağır cezalar yolda...

Derbide kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim, hakem Halil Umut Meler'in raporuna yazacaklarına göre en az 1 ile 3 maç takımın başında yer almayacak. Daha fazla ceza alma ihtimali de bulunuyor.

Maçın ardından Futbol Federasyonu ve MHK'yı hedef alan Başkan Burak Elmas'a da talimatlara aykırı bir şekilde statta basın toplantısı düzenlemesi nedeniyle hem hak mahrumiyeti hem de para cezası gelecek.