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Spor Derbide ilk 11'ler belli oldu
Spor

Derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Derbinin 11'leri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 18:23:00 - 2021-11-21 18:34:18
Derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.

Nef Stadı'ndaki derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha

Derbi kapalı gişe

Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının biletleri tükendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir seyirci kısıtlamasına gidilen statlara Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla tam kapasite taraftar alınabilecek. Deplasman taraftarının bulunamayacağı Nef Stadı'nda satışa çıkan derbi biletleri tükendi.

Boey ve Arda Turan oynamayacak

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını yalnız bırakacak.

Ligde 129. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.

İlk gol önemli

Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 27 yılı kapsayan son 56 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.

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