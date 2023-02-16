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Depremzedelere giden yardım tırına ateş açmışlardı! Yeni gelişme

Pendik’te yardım tırına eşya yükleyen vatandaşlarla tartıştıktan sonra bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yol kavgası olduğu iddia edilen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 15:50:00 -

Dün, saat 15.45 sıralarında Pendik Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yardım tırının yanındaki vatandaşlarla tartışan bir şüpheli, silahıyla Murat Edinç’i yaralamış ve otomobilini olay yerinde bırakarak kayıplara karışmıştı. Murat Edinç, yaralı halde hastaneye kaldırılırken, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu aynı gün içinde yakalanan şüpheli Ömer A. (24) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hastanede tedavisi süren Murat Edinç’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Suçunu itiraf etti

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı, yolun tır tarafından kapalı olması sebebiyle, tırın yanındaki kişilerle tartıştığını ve sonrasında silahıyla bir kişiye ateş ettiğini itiraf etti. Ömer A. ayrıca, tırın yardım tırı olduğunu bilmediğini de söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin otomobiliyle olay yerine geldiği, bir süre sonra tekrar otomobiline binmeye çalıştığı anlar görüldü.

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