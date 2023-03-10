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Gündem Depremzede vatandaşlarla ilgili karar Resmi Gazete'de
Gündem

Depremzede vatandaşlarla ilgili karar Resmi Gazete'de

Olağanüstü hal kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı. Karar kapsamında, deprem nedeniyle afet bölgesinden ayrılan vatandaşların hakları kayba uğramayacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 03:22:00 -
Depremzede vatandaşlarla ilgili karar Resmi Gazete'de

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında depremin ardından yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Depremzedelerle ilgili düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Hakları korunacak

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.

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