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Yerel Depremzede ailenin konteynerinde yangın
Yerel

Depremzede ailenin konteynerinde yangın

Yeniakit Publisher
2023-06-06 11:17:00 -
Depremzede ailenin konteynerinde yangın

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde depremzede ailenin kaldığı konteynırda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Çiçekli Köyünde bulunan depremzede bir ailenin kullandığı konteynır, alev alarak yanmaya başladı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteynır ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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