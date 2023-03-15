  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Depremin yıktığı illerde bu kez de sel felaketi! 11 ölü 7 kayıp
Yerel

Depremin yıktığı illerde bu kez de sel felaketi! 11 ölü 7 kayıp

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken 7 kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 16:24:00 - 2023-03-15 16:30:38
Depremin yıktığı illerde bu kez de sel felaketi! 11 ölü 7 kayıp

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel nedeniyle toplam 11 kişi hayatını kaybederken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçitler su doldu, dereler taştı. Büyük bir felakete neden olan yağış nedeniyle Şanlıurfa genelinde toplam 10 kişi hayatını kaybederken, Abide kavşağında sel sularının arasında kalan 4 kişiye ulaşılamadı.

Can kaybı 11'e yükseldi

Adıyaman'da ise evlerinin bahçesine kurdukları konteynerde kalan 4 kişilik aileden bir kişinin cansız bedeni bulunurken, 3 kişi ise sel suları ile sürüklenerek kayboldu.

Her iki kentte selde ölenlerin toplam sayısı 11'e ulaşırken, sel sularında kaybolan 7 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23