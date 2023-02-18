Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta sokaklardaki sessizliği bakırcı sesleri bozdu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından sessizliğe bürünen bazı sokaklar, bakırcı sesleri ile canlanmaya başladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından kentte yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Evleri yıkılan ve binaları hasar gören vatandaşlar Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ve çadır kentlere yerleştirilirken cadde ve sokaklar da sessizliğe büründü.

Depremde 9 yaşındaki torununu kaybeden 60 yaşındaki Hasan Fedakar ise, depremin ardından yıllardır emek verdiği bakırcılık mesleğine tekrar geri döndü. Oturduğu sokak üzerindeki birçok binanın hasarlı ve yıkılmış olmasına rağmen hayatın devam ettiğini söyleyen bakırcı Hasan Fedakar’ın çalışırken çıkardığı sesler ise sokaktaki sessizliği bozdu.



“Yaşayanın işi bitmiyor, mücadeleye devam edecek”

Hasan Fedakâr (60), “Allah’ın izniyle ölüm bana yabancı değil. Dürüst yaşamazsak akıbetimiz belli. Önemli olan toplum olarak düzelip, sağlam olmamız. Yoksa kim ölmeyecek ki, kim kalmış ki. Çok zengin de öldü, çok fakir de öldü bu dünyada kim kaldı ki. O gece ben uyanıktım, namazımı kılmıştım. Deprem anında tövbe çektim, başka yapacağım bir şey yoktu. Ben evimde tektim, kızımın kaldığı yere gittim hava karanlıktı onun evi biraz çürüktü gittim ki ev yerle bir olmuş. Ondan sonra diğer kızımın yanına gittim onlar ailecek arabaya binmişler onlara büyük kızım Esra’nın evi yerle bir olmuş dedim. Damat uyanıkmış üzerine hafif bir kolon düşmüş, benim kızım da 3 katlı binanın en altında oturuyordu eşiyle en altta kalmış ben insan buradan zor çıkar dedim. Sabah Allah’ın izniyle bir iş makinesi bulduk, operatör geldi 35 saat sonra kızımı çıkardık enkaz altından. 9 yaşındaki torunum vefat etti. Kızımla 3 yaşındaki kızını çıkarabildik. Bu bir nevi unutturuyor bana. Bu dünyada yaşayacaksak, hayata devam etmek gerekiyor. Deprem oldu diye duracak mıyız? Ölsek işimiz bitti dünyada ama yaşayan insanın işi bitmiyor mücadeleye devam edecek” dedi.