Depremin merkez üssü Gemlik’te 12 adet artçı meydana geldi! Belediye Başkanı Sertaslan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: “Maalesef vatandaşların…”

Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen 5.1'lik depremin ardından Gemlik İlçe Belediye Başkanı Uğur Sertaslan açıklamalarda bulundu. Sertaslan, "5.1'lik depremle bugün yine karşı karşıya kaldık. Bu sefer adresi Gemlik oldu. Çok şükür herhangi bir can ya da mal kaybımız olmadı. Bu sevindirici bir haber. İzleyebildiğimiz takip edebildiğimiz kadar da daha üst ölçekli bir deprem beklentisi de yok. Bilim adamlarımızın şu ana kadar söyledikleri bu. Şu ana kadar en büyüğü 4.5 şiddetinde 12 adet artçı sarsıntı meydana geldi. İnşallah bu bir vesile olsun kentsel dönüşümün bir an önce yapılması gerekiyor. Bunun bir tarafı vatandaş bir tarafı yerel yönetimler diğer tarafı da merkezi hükümetler. Siyasal iktidarlar her dönem elini taşın altına koyuyor ancak elini taşın altına koyma durumu kentsel dönüşümün önünü açmıyor. Devletin bedenini bu işin içine koyması gerekiyor artık. Vatandaşlara kaynak oluşturup onun üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerekiyor. Maalesef vatandaşların yeni yapılara ödeyecek durumu olmadığı için riskli yapılardan çıkmak yerine buralarda yaşamaya devam etmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

Öte yandan, depremin merkez üssü Gemlik ilçesinin son hali dron ile havadan görüntülendi. Körfezdeki demirli kuru yük gemileri dikkat çekti.