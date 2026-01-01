Çalışanların günlük yemek ücreti belli oldu

Yemek kartı çözümü MultiNet ile çalışanların yemek giderlerinde işverenlere Gelir Vergisi, Damga Vergisi ile SGK ve İşsizlik Sigortası Primi İşçi ve İşveren Paylarından istisna gibi tasarruflarla gider yönetimi hizmeti veren Multinet Up’tan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı günlük yemek ücreti yüzde 10 KDV dahil 330 TL olarak belirlendi.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet yapılan ödemeyi Gelir Vergisi ve Damga Vergilerinden oranında istisna tutuyor. Gelir Vergisi ve Damga Vergilerinden istisna tutulan günlük yemek ücreti her sene yeniden belirleniyor. Geçtiğimiz sene KDV hariç 240 TL olarak belirlenen günlük yemek ücreti, 31 Aralık 2025 tarihli 33124 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 332 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2026 için 300 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. Böylece önceki seneye göre yüzde %25 oranında artış sağlanmış oldu.