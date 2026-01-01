'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!

Hindistan’da İslam düşmanlığı artık sadece mahkeme salonlarında değil, sokaklarda kılıçlarla, baltalarla yürütülüyor! Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad’da yaşanan son hadise, faşist Hindu milliyetçilerinin gözü dönmüşlüğünü bir kez daha tescilledi. Kendilerine "Hindu Raksha Dal" adını veren terör sevici grup, sokak ortasında Müslümanları katletmek için kılıç dağıtımı yaptı.

Sokak Ortasında Katliam Hazırlığı

Ghaziabad’ın göbeğinde, Shalimar Garden bölgesinde adeta bir "iç savaş" provası yapıldı. Gözü dönmüş çete lideri Pinky Chaudhary ve yandaşları, Müslüman mahallelerinin yanı başında halka onlarca kılıç ve kesici alet dağıttı. Ellerinde kılıçlarla gövde gösterisi yapan fanatikler, İslam’a ve Müslümanlara yönelik galiz küfürler savurarak açıkça katliam çağrısında bulundu.

"Hinduları Güçlendiriyoruz" Kılıfıyla Devlet Terörü

Polisin ve BJP hükümetinin sessizliğinden cesaret alan bu vandallar, kılıç dağıtımını "Hinduları korumak ve güçlendirmek" yalanıyla meşrulaştırmaya çalışıyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, radikal grubun bölgedeki huzuru bozmak için nasıl bir nefret dili kullandığı ve sivil Müslüman halkı terörize ettiği açıkça görülüyor. Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin ise saldırganlara karşı pasif kalması, bu barbarlığın devlet eliyle nasıl himaye edildiğini bir kez daha kanıtladı.

Müslümanlar Kuşatma Altında

Sambhal’daki cami baskınları ve Ajmer Şerif’e yönelik kirli oyunların ardından Ghaziabad’da patlak veren bu "kılıçlı provokasyon", Hindistan’daki 200 milyon Müslüman için hayatın artık bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Bir yanda ibadethaneleri ellerinden alınmaya çalışılan, diğer yanda sokaklarda kılıçlarla tehdit edilen masum halk, büyük bir soykırım tehlikesiyle karşı karşıya!