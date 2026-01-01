Efsanelere konu olan mağara susuz kaldı! İnsuyu Mağarası’nda kağıt para atılmaya başlandı

Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası olma özelliğini taşıyan Burdur’daki İnsuyu Mağarası, yıllar içinde yaşanan kuraklığın ve çevredeki kaçak sondajların etkisiyle tamamen susuz kaldı. Mağaranın simgesi haline gelen ve ziyaretçilerin dilek tutarak metal para attığı Dilek Gölü’nün kurumasının ardından, bu kez göl zeminine kağıt para atılması dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Kentin güneydoğusunda, 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, Burdur- Antalya kara yolunun 13'üncü kilometresinde yer alıyor. Jeolojik olarak kalkerden meydana gelen, bu kalkerlerin suyla birleşmesi sonucunda sarkıtlar, dikitler ve dehlizler yer alan mağarada, 1 metrelik sütunun 10 bin ila 15 bin yılda oluştuğu değerlendiriliyor.