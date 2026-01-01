  • İSTANBUL
Dünya ABD ordusu hava saldırısı düzenledi!
Dünya

ABD ordusu hava saldırısı düzenledi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD ordusu hava saldırısı düzenledi!

ABD ordusu, Karayipler ve Doğu Pasifik’te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen üç tekneyi hava saldırısıyla hedef aldı. Operasyonda üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Karayipler ve Doğu Pasifik’te devam eden Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen 3 tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), 30 Aralık 2025 tarihinde uyuşturucu kaçakçılığı gerçekleştirildiği belirlenen 3 tekneye daha hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, Karayipler ve Doğu Pasifik’te devam eden Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından işletilen bir tekneye saldırı düzenlediği vurgulandı. Açıklamada, "İstihbarat kaynakları, gemilerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyir halinde olduğunu ve saldırılardan önce üç gemi arasında narkotik madde transferi gerçekleştirildiğini doğruladı" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, ilk müdahalede, ilk gemide bulunan 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini ve diğer iki gemideki kişilerin ise müdahaleler öncesinde gemileri terk ederek denize atladığı ve gemilerden uzaklaştı. Devam eden saldırılar sonucunda söz konusu iki geminin de daha sonra batırıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyonların ardından ABD Güney Komutanlığı’nın arama-kurtarma çalışmalar için derhal ABD Sahil Güvenliği’ni bilgilendirdiği belirtildi.

