Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA'dan müthiş başarı
Gündem

Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA'dan müthiş başarı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil

Avrupa'nın “Ortadoğu’nun kaderini değiştiren adam” olarak nitelendirdiği BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın ASELSAN KARAT Kızılötesi İz Takip Sistemi (IRST) ile uçuş görüntülerini paylaştı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar söz konusu teste ilişkin NSosyal uygulamasından yaptığı paylaşımda, "2025'in son KIZILELMA uçuşu ASELSAN KARAT IRST ile oldu" dedi.

İLK UÇUŞU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, savunma sanayi devlerinden ASELSAN'ın KARAT IRST ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

ASELSAN KARAT IRST NEDİR?

KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Muharip İnsanlı-İnsansız Uçak Sistemleri, Sabit ve Döner Kanatlı Uçaklar ve İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA) için platforma entegre olarak geliştirilen, hava hedeflerine yönelik kızılötesi arama, tespit ve takip sistemidir.

Genel Özellikler

Kızılötesi Pasif Arama, Tespit ve Takip

LWIR Görüntüleme Kanalı ile Üstün Hedef Tespit Menzili

Tekli/Çoklu Hedef Takibi

Geniş Tarama Alanı, Düşük Tarama Süresi

Dar/Geniş Görüş Açılı Görüntüleme

