Halep'te kanlı saldırı! Güvenlik güçleri hedef alındı
Dünya

Halep'te kanlı saldırı! Güvenlik güçleri hedef alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Halep'te kanlı saldırı! Güvenlik güçleri hedef alındı

Suriye’nin Halep kentinde iç güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen intihar saldırısında bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi.

Suriye'nin Halep ilinde iç güvenlik güçlerine yönelik intihar saldırısında bir güvenlik mensubu yaşamını yitirdi.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Halep kent merkezindeki Bab el-Farac bölgesinde iç güvenlik güçlerini hedef alan intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu bir güvenlik mensubu hayatını kaybetti, olayda yaralananlar oldu.

