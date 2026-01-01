Halep'te kanlı saldırı! Güvenlik güçleri hedef alındı
Suriye’nin Halep kentinde iç güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen intihar saldırısında bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi.
Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Halep kent merkezindeki Bab el-Farac bölgesinde iç güvenlik güçlerini hedef alan intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucu bir güvenlik mensubu hayatını kaybetti, olayda yaralananlar oldu.