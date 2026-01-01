154 yıllık yapıda yangın, kule çöktü!
Yeni yıl kutlamalarının sürdüğü saatlerde Amsterdam’daki 154 yıllık Vondelkerk Kilisesi’nde çıkan yangın paniğe yol açtı.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam, yeni yıla tarihi bir yapıda çıkan yangınla girdi. Vondelkerk Kilisesi’nde yeni yıl kutlamaları sırasında yerel saatle 02.30'da yangın çıktı. Yetkililer, yangında kilisenin kulesinin çöktüğünü belirterek, tedbir amacıyla çevrede yaşayanların tahliye edildiğini açıkladı. Bölgede acil durum ilan edildiğini kaydeden Amsterdam-Amstelland Güvenlik Bölgesi Sözcüsü, 154 yıllık kilisenin yıkılabileceğini ifade etti.