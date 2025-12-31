Akaryakıtta ÖTV zammı: Benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçti!

Yeni yılın ilk dakikalarında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Yapılan güncelleme ile benzinin maktu ÖTV’si 14,82 liraya, motorinin ise 13,9 liraya yükseltildi.

İSTANBUL'DA 54 LİRA SINIRI AŞILDI

ÖTV artışının ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 53,19 TL’ye, motorinin litresi ise 54,68 TL’ye çıktı. Anadolu Yakası'nda ise rakamlar benzinde 53,02 TL, motorinde 54,51 TL olarak güncellendi.

ANKARA VE İZMİR'DE REKOR SEVİYE

Başkent Ankara'da motorin fiyatları 55,69 TL'ye yükselerek psikolojik sınırı aşarken, İzmir’de ise motorinin litre fiyatı 56,03 TL ile zirveyi gördü. LPG'deki ÖTV tutarı da 11,38 liraya çıkarılarak fiyatlara doğrudan yansıtıldı.

Bu zamlı tarifeler 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla tüm akaryakıt istasyonlarında uygulanmaya başlandı.