Sabah namazından sonra İstanbul ayakta! Galata Köprüsü’nde Filistin için tarihi direniş yürüyüşü

“Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” çağrısıyla düzenlenecek büyük buluşma için toplanma alanları, giriş kapıları ve ulaşım detayları duyuruldu. Yürüyüş öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Taksim, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma noktası olarak ilan edildi.

Sabah Namazıyla Başlayacak

Bu tarihi yürüyüş, sözde değil fiili dayanışmanın en güçlü sembollerinden biri olacak. Belirlenen camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra, Müslümanlar tek yürek halinde Galata Köprüsü’ne yürüyecek.

Giriş Kapıları ve Yürüyüş Güzergâhı

Yayaların köprüye giriş yapacağı kapılar şöyle belirlendi:

Eminönü tarafı: K1 ve K2 kapıları

K1 ve K2 kapıları Karaköy tarafı: K3 kapısı

Ulaşım için tahmini yürüme mesafeleri:

Marmaray Sirkeci → K1 kapısı: 5 dk

5 dk M2 Haliç İstasyonu → K2 kapısı: 7 dk

7 dk T1 Beyazıt → Toplanma alanları: 5 dk

5 dk T5 Küçükpazar → K2 kapısı: 5 dk

Araçla Gelenlere Otopark Desteği

Yürüyüşe katılmak isteyenler için İstanbul’un birçok ilçesinden otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca araçlarıyla gelenler için Galataport otopark alanı kullanıma açık olacak.

Mesaj Net: Zulme Karşı Sessiz Kalmıyoruz

Galata Köprüsü’nde yükseltilecek ses; sadece Gazze için değil, ümmetin onuru ve insanlığın vicdanı adına dünyaya verilecek güçlü bir mesaj olacak.

Mazlum Filistin yalnız değil — İstanbul yine tarih yazacak.