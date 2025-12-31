  • İSTANBUL
Gündem Sabah namazından sonra İstanbul ayakta! Galata Köprüsü’nde Filistin için tarihi direniş yürüyüşü
Gündem

Sabah namazından sonra İstanbul ayakta! Galata Köprüsü’nde Filistin için tarihi direniş yürüyüşü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Sabah namazından sonra İstanbul ayakta! Galata Köprüsü’nde Filistin için tarihi direniş yürüyüşü

Siyonist zulmün Gazze’de sürdürdüğü katliama karşı Türkiye, bir kez daha vicdanın ve ümmetin sesi oluyor. İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400’e yakın sivil toplum kuruluşu, yarın Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilecek tarihi yürüyüş için hazırlıklarını tamamladı.

Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” çağrısıyla düzenlenecek büyük buluşma için toplanma alanları, giriş kapıları ve ulaşım detayları duyuruldu. Yürüyüş öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Taksim, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma noktası olarak ilan edildi.

 

Sabah Namazıyla Başlayacak

Bu tarihi yürüyüş, sözde değil fiili dayanışmanın en güçlü sembollerinden biri olacak. Belirlenen camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra, Müslümanlar tek yürek halinde Galata Köprüsü’ne yürüyecek.

 

Giriş Kapıları ve Yürüyüş Güzergâhı

Yayaların köprüye giriş yapacağı kapılar şöyle belirlendi:

  • Eminönü tarafı: K1 ve K2 kapıları
  • Karaköy tarafı: K3 kapısı

Ulaşım için tahmini yürüme mesafeleri:

  • Marmaray Sirkeci → K1 kapısı: 5 dk
  • M2 Haliç İstasyonu → K2 kapısı: 7 dk
  • T1 Beyazıt → Toplanma alanları: 5 dk
  • T5 Küçükpazar → K2 kapısı: 5 dk

 

Araçla Gelenlere Otopark Desteği

Yürüyüşe katılmak isteyenler için İstanbul’un birçok ilçesinden otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca araçlarıyla gelenler için Galataport otopark alanı kullanıma açık olacak.

 

Mesaj Net: Zulme Karşı Sessiz Kalmıyoruz

Galata Köprüsü’nde yükseltilecek ses; sadece Gazze için değil, ümmetin onuru ve insanlığın vicdanı adına dünyaya verilecek güçlü bir mesaj olacak.

Mazlum Filistin yalnız değil — İstanbul yine tarih yazacak.

