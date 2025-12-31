  • İSTANBUL
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi olacak: Çarpıcı yolu şaşırttı, görenleri hayrete düşürdü! Bakın nasıl yapılıyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi olacak: Çarpıcı yolu şaşırttı, görenleri hayrete düşürdü! Bakın nasıl yapılıyor

Oldukça lezzetli bir meyve olmasının yanında, dut denilince akla sağlık faydaları gelir. Toplaması biraz zahmetli olsa da, tüm bu çabaya değeceğiniz söylesek hata etmiş olmayız. Egzamayla mücadele eden en doğal ilacın dut kurusudur.

Foto - Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi olacak: Çarpıcı yolu şaşırttı, görenleri hayrete düşürdü! Bakın nasıl yapılıyor

Oldukça lezzetli bir meyve olmasının yanında, dut denilince akla sağlık faydaları gelir. Toplaması biraz zahmetli olsa da, tüm bu çabaya değeceğiniz söylesek hata etmiş olmayız.

Foto - Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi olacak: Çarpıcı yolu şaşırttı, görenleri hayrete düşürdü! Bakın nasıl yapılıyor

Egzamaya ne iyi gelir sorusunun cevabı işte burada...

Foto - Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi olacak: Çarpıcı yolu şaşırttı, görenleri hayrete düşürdü! Bakın nasıl yapılıyor

Dutun onlarca faydasının yanında en çok göze çarpanlardan biri de egzama karşıtı etkisidir. Bildiğiniz üzere egzama derinizdeki mikroorganizmalar veya psikolojik etkiler sonucu ortaya çıkan ve geçmeyen kaşıntılardır.

Foto - Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi olacak: Çarpıcı yolu şaşırttı, görenleri hayrete düşürdü! Bakın nasıl yapılıyor

Dönem dönem gider ve geri gelirler. Her ne kadar kurtulmak isteseniz tüm ilaçlar ancak egzamayı uykuya yatırmaya yarar. Size vereceğimiz tarif ile egzamadan sonsuza kadar kurtulacaksınız. Tek ihtiyacınız yarım litre klorsuz su ve bir avuç beyaz kuru dut.

Foto - Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi olacak: Çarpıcı yolu şaşırttı, görenleri hayrete düşürdü! Bakın nasıl yapılıyor

Suyu kaynatın ve kuru dutları içine atın. 6 dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Kap tutulabilecek kadar soğuduğunda egzamalı bölgeyi içine yerleştirin.

Foto - Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi olacak: Çarpıcı yolu şaşırttı, görenleri hayrete düşürdü! Bakın nasıl yapılıyor

Eğer kaba girmeyecek bir yerdeyse bir pamuğu karışıma emdirip egzamanın üzerine bant yardımıyla tutturabilirsiniz. 10 dakika bekletmeniz yeterlidir. Eğer kaba girmeyecek bir yerdeyse bir pamuğu karışıma emdirip egzamanın üzerine bant yardımıyla tutturabilirsiniz.

Foto - Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi olacak: Çarpıcı yolu şaşırttı, görenleri hayrete düşürdü! Bakın nasıl yapılıyor

Haftada 3 kere, 2 hafta boyunca uyguladığınız takdirde, egzamalarınız yavaşça sönerek kaybolacaktır. Her uyguladığınızda tarifi tekrarlamanız gerektiğini hatırlatalım. Soğumuş karışımı tekrar kullanmayın. Aksi halde Eğer egzamanızın türü inatçıysa, bir cilt uzmanından yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Dermatologlar, cilt hastalıklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. Egzama tedavisinde uzmandırlar ve reçeteli ilaçlar, topikal kremler ve ışık tedavisi dahil olmak üzere çeşitli tedavi seçenekleri sağlayabilirler. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı veya badem yağı gibi doğal yağlar egzama semptomlarını hafifletebilir. Uzmanlar tedavi süreci, dermatoloji (cildiye) uzmanı tarafından hastanın yaşına, egzamanın şiddetine ve yaygınlığına göre planlanır diyorlar.

