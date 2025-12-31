  • İSTANBUL
Gıda

Brownie Puding tarifi nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Bu viral lezzeti evde yapmak isteyenler için, nemli yapısıyla öne çıkan brownie puding tarifinin tüm detaylarını ve benmari usulü pişirme sırlarını derledik.

Brownie puding, klasik yoğun kakaolu brownie lezzetini alıp, onu kaşıklanabilir ve yumuşak bir kıvama dönüştüren eşsiz bir tatlıdır. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan bu tarif, damaklarda iz bırakan derin kakaolu tadı ve nemli yapısı sayesinde tatlı severlerin gözdesi haline gelmiştir. Evde nemli ve yoğun kıvamlı bir brownie puding yapmak için doğru malzeme oranları ve özellikle pişirme tekniği büyük önem taşır.

Brownie puding yapımının ilk aşaması olan hamur hazırlığında, tereyağının eritilip oda sıcaklığında bekletilmesi kritik bir adımdır. Derin bir karıştırma kabında yumurta ve toz şeker, açık sarı bir renk alana kadar yüksek devirde çırpılmalıdır; bu, tatlının yapısını belirleyecektir. Ardından, kuru malzemeler (un, kakao vb.) karışıma yavaşça yedirilir. Son olarak eritilmiş tereyağının eklenmesiyle hamur hazırlanmış olur.

Nemli Brownie Puding Pişirme Sırrı: Benmari Usulü

Nemli brownie puding yapımının en önemli püf noktası benmari usulü pişirmedir. Bu teknik, tatlının fırında kurumasını engeller ve yumuşak, kaşıklanabilir kıvamını korumasını sağlar. Hamur yerleştirilen fırın kabı, kendisinden daha büyük ve çukur bir tepsinin içine oturtulur. Bu tepsiye, fırın kabının yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edilmelidir. Önceden 160 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat boyunca bu şekilde pişirme işlemi gerçekleştirilir.

Bu pişirme yöntemi sayesinde, fırından çıkan brownie puding ilk sıcaklığını attıktan sonra kaşık kaşık yenebilecek enfes bir lezzete dönüşür. Servis etmeden önce 5-10 dakika beklemek, tatlının kıvamının oturması için yeterlidir. Yoğun kakaolu tadı ve nemli yapısıyla, bu özel tarif tatlı menünüzün vazgeçilmezi olmaya adaydır.

1
