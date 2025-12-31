New York’ta tarihi gün: İlk Müslüman Başkan Kur’an-ı Kerim ile yemin edecek!

New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanarak büyük bir başarıya imza atan Zohran Mamdani, 1 Ocak itibarıyla koltuğuna oturuyor. Mamdani, biri özel diğeri kamuya açık iki ayrı törende de Kur’an-ı Kerim kullanarak kentin bu gelenekteki ilk Müslüman başkanı olacak.

DEDESİNİN EMANETİ VE TARİHİ EL YAZMASI

Mamdani’nin yemin törenindeki detaylar ise oldukça dikkat çekici. Özel törende dedesi ve büyükannesine ait iki ayrı Mushaf üzerine el basacak olan Mamdani, halka açık törende ise paha biçilemez bir eseri tercih etti. New York Halk Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan 18. yüzyıldan kalma el yazması Kur’an-ı Kerim, yemin töreni için kütüphaneden özel olarak çıkarılacak.

Mamdani, bu sembolik adımların ardından dünyanın en önemli metropollerinden biri olan New York’un yönetimini resmen devralacak.