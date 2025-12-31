Uzay vatanda stratejik deha! Neden Somali? İşte cevabı

Türkiye, "Uzay Vatan" stratejisiyle gökyüzünde yeni bir dönem başlatıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın detaylarını paylaştığı tarihi projeyle, Somali’de kurulacak uzay limanı Türkiye’nin uzaya bağımsız erişim kapısı olacak. Yıllarca bölgeyi sömüren emperyalist güçlerin aksine Türkiye, hem kendi bekasını koruyor hem de kardeş Somali’nin kalkınmasına omuz veriyor.

NEDEN SOMALİ? İŞTE STRATEJİK DEHA...

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ın da dikkat çektiği üzere, Somali tercihi tam bir stratejik deha ürünü. İşte o kritik nedenler:

Ekvatorun Bereketi: Ekvator’a yakınlığı sayesinde Dünya’nın dönüş hızından alınan "doğal itki" ile roketler daha az yakıtla daha büyük yükleri taşıyacak.

Ekvator’a yakınlığı sayesinde Dünya’nın dönüş hızından alınan "doğal itki" ile roketler daha az yakıtla daha büyük yükleri taşıyacak. Okyanus Güvenliği: Fırlatmalar uçsuz buçsuz okyanusa doğru yapılarak, komşu ülkelerle yaşanabilecek "güzergah" krizlerinin önüne geçilecek.

Fırlatmalar uçsuz buçsuz okyanusa doğru yapılarak, komşu ülkelerle yaşanabilecek "güzergah" krizlerinin önüne geçilecek. Mehmetçik Güvencesi: Halihazırda bölgede bulunan Türk askeri üssü, bu stratejik yatırımın güvenliğini de "çelikten bir kale" gibi koruyacak.

DIŞA BAĞIMLILIK ÇÖP OLUYOR

Yıllarca "Siz yapamazsınız" diyenlerin oyunlarını bozan Türkiye; roket motorlarından yakıt teknolojilerine, aviyonikten yer destek sistemlerine kadar her alanda "milli mühür" vuracak. Kurulacak liman sadece uydularımızı fırlatmakla kalmayacak, aynı zamanda dünya devlerine hizmet vererek Türkiye’nin kasasına döviz akıtacak bir ticari üs haline gelecek.

BAŞKAN ERDOĞAN: "YAPIMINA BAŞLANDI!"

Projenin ilk fazının projelendirme aşamasının tamamlandığını ve inşa sürecine geçildiğini müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) eliyle yürütülen bu dev projenin Türkiye'yi uzay liginin en üst sırasına taşıyacağını vurguladı. Artık LEO ve GEO yörüngelerine yerli uydularımızı kendi imkanlarımızla göndereceğiz.

"Göklerde olmayan, yerde mahkum kalır!" şiarıyla yürütülen bu proje, sadece bir mühendislik başarısı değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin uzaydaki istiklal mücadelesidir!