Fransa PFAS’a dur dedi: ‘Sonsuz kimyasallar’ artık yasak

FRANSA’NIN PFAS YASAĞI NELERI KAPSIYOR? Fransa’nın yasağı, PFAS’a alternatifin hâlihazırda bulunduğu her ürünün satışını, üretimini veya ithalatını yasaklıyor. Buna kozmetikler, giyim ve kayak mumu gibi diğer ürünler de dahil. Tasarı ayrıca Fransız makamlarının içme suyunu tüm PFAS türleri açısından düzenli olarak test etmesini ve bu kimyasalları çevreye yayan kirleticilere para cezası uygulanmasına yönelik adımlar atmasını zorunlu kılacak. Bununla birlikte, filtreleme veya ayırma süreçlerinde kullanılan yüksek performanslı membranlar ile “zorunlu kullanım için gerekli” ya da ulusal egemenlik açısından gerekli sayılan tekstiller için dikkat çekici istisnalar bulunuyor. İlk taslak yasa ayrıca yapışmaz tencerelere yönelik bir yasağı da içeriyordu, ancak Fransız üretici Tefal’den “yoğun lobicilik” yapıldığına dair haberlerin ardından bu hüküm çıkarıldı. Tefal, internet sitesinde, sağlık otoriteleri tarafından kanserojen kabul edilen herhangi bir PFAS kullanmadığını ve 2012’den bu yana ısıya dayanıklılığıyla bilinen bir “sonsuz kimyasal” türü olan PFOA içeren malzemeleri kullanmadığını teyit ediyor. Bunun yerine, tavalarında ve tencerelerinde PTFE kaplamalar kullanıyor; bunların “insan sağlığı için risk taşımadığını ve gıda ile temas için güvenli olduğunu” söylüyor. Ancak çok sayıda araştırma PTFE kaplı pişirme kaplarının hazırlık sırasında yiyeceklere mikro ve nanoplastik salabileceği uyarısında bulunuyor.