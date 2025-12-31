TFF, belirledi! İşte 2026'da FIFA kokartı takacak Türk hakemler
Türkiye Futbol Federasyon, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi. İşte o hakemler...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri belirledi.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:
FIFA Hakemi
Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın
FIFA Yardımcı Hakemi
Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa
FIFA Video Yardımcı Hakem
Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay
FIFA Futsal Hakemi
Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam
FIFA Plaj Futbolu Hakemi
Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.
Gündem
TFF itirazları oy birliği ile reddetti! Bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan 70 futbolcunun cezasını onadı