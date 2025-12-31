  • İSTANBUL
Spor TFF, belirledi! İşte 2026'da FIFA kokartı takacak Türk hakemler
Spor

TFF, belirledi! İşte 2026'da FIFA kokartı takacak Türk hakemler

TFF, belirledi! İşte 2026'da FIFA kokartı takacak Türk hakemler

Türkiye Futbol Federasyon, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi. İşte o hakemler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri belirledi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:

FIFA Hakemi

Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın

 

FIFA Yardımcı Hakemi

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakem

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

FIFA Futsal Hakemi

Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam

 

FIFA Plaj Futbolu Hakemi

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.

