Göz gözü görmüyordu! Gaziantep Havalimanı'nda uçuş trafiği yeniden başladı
Göz gözü görmüyordu! Gaziantep Havalimanı'nda uçuş trafiği yeniden başladı

Gaziantep ve çevresinde etkili olan aşırı yoğun sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan Gaziantep Havalimanı, ekiplerin yoğun çalışması sonrası tekrar hizmete açıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak trafiğine kapatılan Gaziantep Havalimanı, tekrar uçuşlara açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlerden daha olumlu seyreden hava şartları nedeniyle havalimanımızda temizlik ve uçuş güvenliği çalışmaları tamamlanmış ve şu an itibarı ile tüm uçuşlara açılmıştır." denildi.

Gaziantep Havalimanı, dün kentteki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşa kapatılmıştı.

