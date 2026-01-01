  • İSTANBUL
Yaşam 'Yılbaşı oluyorsa, Kadir Gecesi de resmi tatil olsun'
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kampüs Camii imamı Erol Demir, Kadir Gecesi’nde ibadet etmek isteyen Müslümanların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek resmi tatil çağrısında bulundu.

Demir, yaptığı açıklamada birçok Müslümanın Kadir Gecesi’ni ihya etmek istediğini ancak çalışma saatleri ve mesai düzeni nedeniyle buna imkan bulamadığını ifade etti. Yılbaşı gecesi için tanınan izin ve tatil uygulamasını hatırlatan Demir, benzer bir hassasiyetin Kadir Gecesi için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

 

İmam Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Birçok Müslüman Kadir Gecesi’nde tüm gece ibadet yapmak istiyor ama mesaiden dolayı yapamıyor. Yılbaşında insanlara verilen bu imkânın, bu ülkenin vatandaşları olarak bizlere de verilmesini istiyoruz.”

