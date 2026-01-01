Hazır suda cam parçaları çıktı

Waitrose, şişelerin içinde cam parçaları bulunabileceği endişesiyle bazı şişe sularını geri çağırdı.

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından 31 Aralık tarihinde paylaşılan uyarıda, süpermarket zinciri Deeside markalı suların şişeleri açılırken “cam parçalarının bulunma ihtimali” olduğunu bildirdi.

Açıklamada, söz konusu şişe sulardan içmenin yaralanmaya yol açabileceği ve bu nedenle tüketimin güvenli olmadığı vurgulandı. Müşterilerden suları kesinlikle içmemeleri istendi.

Geri çağırma, No1 Deeside serisine ait hem doğal mineralli suyu hem de gazlı suyu kapsıyor. Waitrose, müşterilerden bu ürünleri en yakın mağazaya iade etmelerini ve geri ödeme almalarını talep etti.

Geri çağırma bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

“Olası cam bulaşması nedeniyle yukarıda belirtilen ürünleri geri çağırıyoruz.”

Bildirimde ayrıca, ürünü satın alanların suyu kesinlikle tüketmemeleri, şişeleri güvenli şekilde paketleyerek mağazaya iade etmeleri tavsiye edildi.