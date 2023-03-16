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Yaşam Depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'dan acı haber!
Yaşam

Depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'dan acı haber!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Şanlıurfa'da meydana gelen selde bodrum katını su basan alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 23:22:00 -
Depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'dan acı haber!

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından bodrum katını su basan alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa’da şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu yaşanan sel sonrası yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenini buldu.

Can kaybı 15'e yükseldi

Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu bildirildi. Böylelikle sel nedeniyle kentteki can kaybı 15'e yükseldi. Bölgede çalışmalar sürüyor.

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