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Gündem Depremin ardından Bolu Valisi'nden açıklama
Gündem

Depremin ardından Bolu Valisi'nden açıklama

Bolu Valisi Erkan Kılıç, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 17:53:00 -
Depremin ardından Bolu Valisi'nden açıklama

Bolu Valisi Erkan Kılıç, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını söyledi.

Bolu merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kılıç, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını belirten Kılıç, “Çok şükür can, mal kaybımız söz konusu değil. Bu anlamda depremle ilgili de valilik olarak en üst seviyede duyarlılıkla çalışmalar içerisine girdik. Yerel yönetimlerin bu konuda neler yapabileceği konusunda bir yerde biz onlara bilgi veriyoruz, rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Az önce de zaten üniversitede depremle ilgili bir sempozyumumuz olacaktı. Sempozyumda da depremle ilgili olarak Bolu’da ne durumdayız, hazırlık olarak neler yapılabilir noktasında bir programımız olacaktı. Tam depremin öncesine geldiği için biz de oradaki programı ister istemez daha sonraki bir tarihe erteledik. Cenab-ı Allah tüm milletimizi korusun. Maraş merkezli asrın felaketini yaşadık. Bolu tarihinde daha önceki yıllarda depremler zaten var. Halkımız da bu konuda duyarlı” dedi.

1999 depremi sonrasında mevzuata uygun yapılan yapıların muhtemel bir depremde avantaj olabileceğine değinen Kılıç, “Hep söyleniyor, evlerimizi depreme dayanıklı hale getirmemiz gerekiyor. 1999 depreminden sonra Bolu’da çok sayıda yeni binalar, deprem mevzuatına uygun binalar yapıldı. Onların da yaşanacak bir depremde bizim için avantaj olduğunu düşünüyoruz. Fakat 1999 öncesi binalarla ilgili eğer güçlendirme yapılmamış binalar varsa, onların da elden geçmesine muhakkak ihtiyaç var. Bina stoklarımızı mutlaka gözden geçirip, ona göre çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. Arama kurtarma tabii ki sonraki konu ama öncelik bina konusu. Fenne, bilime uygun binaların mutlaka yapılması ve vatandaşların o binalarda yaşaması gerekiyor. Herkesin de bundan sonra bina konusunda, imar konusunda hassas davranması gerekiyor. Zemini uygun olmayan yerlerde binaların yapılmaması gerekir. Bahsettiğim gibi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlar son aylardaki depremlerden dolayı hassas bir durumda. En ufak sarsıntıda tedirginlik olması gayet normal. Yavaş yavaş bu tedirginlik de ortadan kalkacak. Deprem hayatın bir parçası, depremle yaşamaya mutlaka alışmamız gerekiyor. Dediğim gibi, başta binaların güvenliği konusu var. Herkes, güvenli binada yaşamayı tercih etmeli” ifadelerini kullandı.

Okulların tahliye edilmesine dair de açıklama yapan Vali Kılıç, “Okulların kapanma saati zaten yaklaşmıştı. Normalde zaten 15.00-16.00 gibi okullarımız tatil oluyor. Onlar da zaten öğretmenlerinin kontrolünde, milli eğitimin kontrolünde yavaş yavaş evlerine gideceklerdi. Bizler Bolu olarak depreme dayanıklı okullar konusunda da ciddi çalışmalar yaptık. Bolu’da neredeyse güçlendirilmemiş, depreme dayanıklı olmayan okulumuz yok gibi. Bununla ilgili de gerekli tedbirler alınıyor, çalışmalar yapılıyor. Yüzde 90’dan neredeyse yüzde 100’e yaklaştık. Yani aşağı yukarı bütün eğitim binalarını depreme dayanıklı hale getirdik” dedi.
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