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Yerel Depremin 122. gününde kadın cesedi bulundu
Yerel

Depremin 122. gününde kadın cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-06-06 15:57:00 -
Depremin 122. gününde kadın cesedi bulundu

6 Şubat depremlerinin üzerinden 122 gün geçti. Adıyaman'da enkaz altından bir kadın cesedi çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir binanın enkazının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, depremin 122. gününde binanın bodrum kısmından 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.

Kepçe operatörü tarafından bulunan cesetle ilgili polis ekiplerine haber verildi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.

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