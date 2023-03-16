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Yerel Depreme dayanıksız olan polis merkezi binası yıkıldı
Yerel

Depreme dayanıksız olan polis merkezi binası yıkıldı

Karabük'te depreme dayanıksız olduğu tespit edilen polis merkezi binasının yıkımı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 21:44:00 -
Depreme dayanıksız olan polis merkezi binası yıkıldı

Karabük'te depreme dayanıksız olduğu tespit edilen polis merkezi binasının yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası, Karabük'te yıkım çalışmaları hızlandı. Depremsellik analizi yapılarak dayanıklılık durumunun olumsuz olduğu tespit edilen Ö. Lütfü Özaytaç Caddesi üzerindeki Üç Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliğinin yıkımına karar verildi.

Çevrede alınan geniş güvenlik önleminin ardından 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

 
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