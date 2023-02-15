  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muhafazakar vakıfları hedef alan Murat Yetkin'e sahadan tokat gibi cevap

Memur-Sen, 10 milyon lira ve 500 çadır bağışlayacak

Deprem öncesi oluşan mavi ışıkların sebebi bakın neymiş! Herkes Haarp saldırısı diyordu, gerçek ortaya çıktı

İngiliz devi Türkiye kararını ilan etti! Öyle bir geliyorlar ki rakamları gören gözlerine inanamayacak

"Baraj patladı" yalanı sonrası Oğuzhan Uğur'dan yeni skandal

Deprem bölgesinde yapılacak 30 bin konutla ilgili dikkat çeken 'fay hattı' detayı! Tarih verildi

Depremzedelere bağışladı! Tüm Türkiye duygulandı

Deprem sonrası ünlü DJ’den büyük skandal! 'Türkiye'ye gitmenin tam vakti' diyerek çağrı yaptı

Deprem bölgelerinde sıkı denetim

Yürekleri dağlayan dram! Enkaz altında kolunu kesip kanıyla bebeğini besledi
Gündem Depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı
Gündem

Depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın müteahhidi olduğu belirlenen Ahmet S, Muğla'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 20:42:00 -
Depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın müteahhidi olduğu belirlenen Ahmet S, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan bir binanın müteahhidi olduğu öğrenilen Ahmet S'nin Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Ahmet S, bulunduğu ikamette gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerden sonra sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesine getirilen Ahmet S. ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a gönderildi.

Öte yandan şüpheli, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23