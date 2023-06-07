Depremde travma yaşayan çocuklara atlı psikoterapi desteği...

Battalgazi Belediyesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak bir proje hayata geçirildi.

Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Kampüsünde bulunan Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezinde başlayan etkinlikte çocuklar, uzmanlar nezaretinde, atlı psikoterapi faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaya başladı.

3 ay sürecek olan proje ile 7-18 yaşındaki yaklaşık 600 depremzede çocuk, yaşadığı deprem psikolojisini burada atlatmaya çalışacak.

Proje ile çocuk ve gençlerin topluma bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olarak kazandırılmasının yanı sıra çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen ve özgüveni gelişmiş bireyler haline getirilmesi amaçlanıyor.

"Gençlerimizi sevindirelim ki umutları sönmesi"

Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 6 Şubat’ta kıyametin provası olan bir depremi yaşadıklarını ve bundan en çok gençlerin ve çocukların psikolojik olarak olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, "Biz de kurumlar olarak, gençlerimizin ve çocuklarımızın yaşadığı deprem stresini atmalarına yardımcı olmak adına özellikle atla rehabilite etme noktasında bir program düzenledik. Gençlerimizi sevindirelim ki umutları sönmesin ve geleceğe güvenle bakabilsinler diye bugün bu programı gerçekleştirdik." dedi.

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Programa ev sahipliği yapan Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’de 3 ay sürecek olan etkinliklerde gençler ve çocuklara at bitmenin yanı sıra çeşitli spor etkinlikleri ile psikolojik destek sunacaklarını söyledi.

Çocuklardan Ece Düz, Elifnur Ayrılmaz ve Fuat Türkmen ise, yaşadıkları büyük depremden dolayı çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, özellikle ata binmenin çok güzel bir duygu olduğunu ve çok sevindiklerini dile getirdi. (İLKHA)