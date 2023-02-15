Depremde pert olmuşlardı... Hasarları karşılanacak mı?

Kahramanmaraş merkezli peş peşe gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizi etkiledi. Binlerce bina yıkılırken, can kaybı 35 bini yaralı sayısı ise 100 bini aştı. Yaşanan depremler can kayıplarının yanı sıra büyük bir ekonomik yıkımı da beraberinde getirdi. Depremde binlerce araç beton yığınlarının arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Deprem sonrası hayatını kurtaran depremzedeler birçok sorunun cevabını aramaya başladı. Depremzedeler, en çok ev ve araçları konusunda nasıl bir çalışma yapılacağını merak ediyor. 10 ilde yıkılan evler için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yılda evleri yeniden yapma sözü verdi. Depremzedeler şimdi araçlarının akıbetini merak ediyor.

Sigorta ve kasko şirketleri depremde kullanılamaz hale gelen araçlar için vatandaşlara ödeme yapacak mı? Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi konuya ilişkin ATV Haber’e açıklamalara bulundu. Büyükçelebi "Sigorta şirketlerinin depremde hasarı karşılaması için kasko yaptırmış olmak şart" derken ayrıca o kaskodan da deprem poliçesinin çıkartılmamış olması gerektiğini belirtti.

Büyükçelebi, "Kasko poliçesi varsa sigortalılarımızın içerisinde de deprem teminatı varsa ki çoğunda da mevcut. Tabii ki karşılayacak. Deprem teminatı var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. Yüzde 20 katılım var mı yani yüzde 80’nini mi ödüyor? Yüzde 100’ünü mü ödüyor? Trafik sigortası varsa tabii ki karşılayamayacak çünkü trafik sigortası karşı tarafa verilmiş zararlar için bir sorumluluk poliçesi. Bir poliçe yaptırırken içerisinden bir takım teminat çıkarmaları yapmak çok doğru değil çünkü başımıza ne geleceği bilme imkanımız yok" dedi.

Aşama aşama yapılması gerekenler

Ödeme için yapılması gerekenleri basamaklarıyla anlatan Büyükçebi, önce sigorta şirketlerine ihbarda bulunulması gerektiğini ardından da kayıt açılarak ekspertiz işlemlerinden sonra hızlı bir şekilde sigortalılara ödeme yapılacağını söyledi.

Deprem nedeniyle pert olan araçların rayiç bedellerinin tamamının ödendiğini belirten Büyükçelebi, "Hasarlı ise onarım yapılıyor. Kısmi bir hasar varsa bir tamirat söz konusu ise araçlar ilgili servislere çekiliyor ve tamirat süreci başlıyor. Tamirat esnasında da vatandaşımızı mağdur etmemek için de ikame araç verilme durumu var. Onlar da çok rahatlıkla talep edebilirler. Aracın sahibi hayatını kaybettiyse de ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra da sigorta şirketine başvurup ilgili tazminatlarını talep edebilirler" açıklamasında bulundu.