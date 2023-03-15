  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem yardımından rahatsız olan TÜSİAD her konuda konuşuyor, iş düşünce susuyor

Emekli tuğgeneral ABD'nin dibimizdeki küstah projesini duyurdu! Türkiye için büyük risk, herkesi uyarıyorum

6’lı Masa’da büyük deprem! Diğerleri artçıydı, bu defaki çok fena

3 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandı! Sürücü kendini böyle savundu

"Nankör" Nagehan Alçı'ya bak sen! Şimdi de sıvıyor

Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Edepsizce iftira atıyorlar

Karamollaoğlu'nun aşevi iddiası yalan çıktı! Malatya Valiliği'nden açıklama

Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi

İçişleri Bakanlığından şok eden talimat! Fransa'yı çöp krizi vurdu

Altını olan deprem sonrası bakın ne yapıyor! Kuyumcular bu işe şaştı kaldı
Yerel Depremde hasar görmüştü! O türbe onarılacak
Yerel

Depremde hasar görmüştü! O türbe onarılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da, Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi'nde de hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 17:32:00 -
Depremde hasar görmüştü! O türbe onarılacak

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremler, 1790'da Belen'de vefat eden Osmanlı komutanı ve valilerinden Gazi Abdurrahman Paşa'nın mezarının bulunduğu türbede de hasara yol açtı.

Türbenin 4 kolonundan biri yıkıldı, kubbesi ve merdiveni ile çevresindeki mezarlar zarar gördü.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, gazetecilere, Gazi Abdurrahman Paşa'nın bu bölgede önemli kahramanlıklar gösterdiğini söyledi.

Türbeyi eski haline kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "İnşallah Belediye Başkanımız ile gerekli kurumlarla iletişim kurarak Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi'ni imar ettirmeyi, tekrardan ayağa kaldırmayı düşünüyoruz. Türbeyi eski haline kavuşturup tekrar insanlarımızın ziyaret edebilecekleri bir mekan oluşturacağız." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23