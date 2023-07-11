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Yerel Depremde hasar gören su kulesi böyle yıkıldı!
Yerel

Depremde hasar gören su kulesi böyle yıkıldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-11 14:32:00 - 2023-07-11 14:33:53

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Pembeviran (Qurm) Mahallesinde bulunan su kulesi, depremde hasar gördüğü gerekçesiyle kontrollü şekilde yıkımı gerçekleşti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Pembeviran (Qurm) Mahallesinde bulunan su kulesi, depremde hasar gördüğü gerekçesiyle kontrollü şekilde yıkımı gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklündeki depremlerde etkilenen illerden biri de Diyarbakır olmuştu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Pembeviran Mahallesinde bulunan su kulesi, depremde hasar görmüş ve oluşturduğu yıkılma riski nedeniyle haberlere konu olmuştu.

Mahalledeki su deposu daha öncede paslanma ve su akıntısı nedeniyle zarar görmüştü. Yaşanan son depremle ciddi hasar alan su kulesinin durumu haberleştirilmiş ve yıkılma riskinin olduğu ilgili birimlere iletilmişti.

Hasarlı yapıların yıkımına başlanmasıyla beraber Pembeviran Mahallesine gelen ekipler, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından hasarlı olan su kulesinin yıkımını gerçekleştirdi. (İLKHA)
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