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Gündem Depremde hasar gördü! Harran Devlet Hastanesi taşınacak
Gündem

Depremde hasar gördü! Harran Devlet Hastanesi taşınacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki devlet hastanenin taşınacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 21:17:00 -
Depremde hasar gördü! Harran Devlet Hastanesi taşınacak

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki devlet hastanenin taşınacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Harran Devlet Hastanesi'nin de hasar gördüğünü bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hastanede hasar tespit çalışması yaptığını ifade eden Prof. Dr. Gülüm, "Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle Harran Devlet Hastanemiz zarar görmüştür. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hasar tespiti yapılan binanın, Valimiz Sayın Salih Ayhan, Harran Kaymakamımız İbrahim Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Harran İlçe Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz ile yapılan istişareler sonucu boşaltılması kararı alındı. Hastanemizi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Harran İlçe Belediyesine devredilen gençlik ve kültür merkezine taşıma kararı aldık. Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapılan boşaltım ve düzenlemenin ardından kısa süre içerisinde taşınma işlemine başlanacaktır." dedi.

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